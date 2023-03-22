مقتل شخص وإصابة 25 في غارة روسية على مبنى سكني في زابوريجيا

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 25 آخرون الأربعاء في قصف روسي على مبنى سكني في زابوريجيا الواقعة في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلن رئيس بلدية المدينة.





وقال أناتولي كورتييف عبر تلغرام "للأسف، توفي شخص مصاب وكان في حالة خطيرة". وأضاف "وفقاً للمعلومات الأخيرة، نُقل 25 شخصاً إلى المستشفى".





واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي موسكو بـ"قصف المدينة بوحشية".