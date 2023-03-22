ماكرون يعلن أنه يريد تطبيق قانون إصلاح التقاعد بنهاية السنة

ماكرون يعلن أنه يريد تطبيق قانون إصلاح التقاعد بنهاية السنة

قدّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن يدخل إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل "حيز التنفيذ بحلول نهاية العام"، معتبراً أنه "ضروري"، خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناتي "تي اف 1" و"فرانس 2"، في خضم تصاعد الغضب الاجتماعي.



وقال ماكرون "هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكن لهذا أيضًا التزمت بالقيام به"، متمنياً دخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، "حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح".