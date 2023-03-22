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حزب الشعوب الديموقراطي الداعم للأكراد يؤيد تحالف المعارضة ضمنياً في تركيا
أخبار دولية
2023-03-22 | 10:31
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حزب الشعوب الديموقراطي الداعم للأكراد يؤيد تحالف المعارضة ضمنياً في تركيا
أعلن حزب الشعوب الديموقراطي المناصر لقضايا الأكراد، وهو ثالث أكبر أحزاب تركيا الأربعاء، أنه لن يطرح مرشحًا للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 أيار، مقدمًا دعمًا ضمنيًا لمرشح تحالف المعارضة أمام الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقالت الرئيسة المشاركة في الحزب بيرفين بولدان في مؤتمر صحافي "لن نطرح مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأضافت "تركيا تحتاج إلى المصالحة، وليس إلى النزاع"، قائلة إنها تريد إنهاء حقبة إردوغان.
أخبار دولية
حزب الشعوب الديموقراطي
أكراد
تركيا
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