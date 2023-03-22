بلينكن: الصين لم "تتجاوز خط" تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد

اعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء ان الصين لم "تتجاوز خط" تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد في إطار حربها في أوكرانيا.





واعتبر وزير الخارجية الأميركي في رده على سؤال خلال إفادته أمام مجلس الشيوخ في واشنطن "حتى الآن، لم نجد أنهم تجاوزوا هذا الخط".

