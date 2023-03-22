أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي

أفاد تقدير نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والحكومة الاوكرانية اليوم، أن أوكرانيا ستحتاج الى 411 مليار دولار لتعافيها وإعادة اعمارها بعد عام من النزاع الذي تسبب به الغزو الروسي في 24 شباط 2022.



ومع استمرار المعارك، أشارت هذه المؤسسات والمنظمات الى حاجة فورية لـ14 مليار دولار اعتبارا من هذا العام بهدف تنفيذ "الاستثمارات الملحة وذات الأولوية" والتي تتيح بدء عملية إعادة الاعمار.



ويشكل المبلغ الإجمالي البالغ 411 مليار دولار أكثر من ضعفي اجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا في 2021، بحسب معطيات البنك الدولي. وبلغ التقدير السابق للحاجات والذي نشر نهاية تشرين الأول 350 مليار دولار.



وعلق رئيس الوزراء الاوكراني دنيس شميهال كما نقل عنه البيان: "نشكر للبنك الدولي تحليله الذي سيكون أداة مهمة بالنسبة الينا والى شركائنا في إطلاق مشاريع النهوض المقبلة والتي بدأت" فعلا.



من جانبها، أوضحت الحكومة الأوكرانية أن تقدير الاضرار لا يشمل المناطق التي تحتلها القوات الروسية راهنا.



وأوردت الدراسة أن الحاجات تتركز في الدرجة الاولى في قطاعات النقل والإسكان والطاقة والتي تشكل نحو خمسين في المئة من الاضرار التي طاولت اوكرانيا بعد عام من النزاع.



من جهتها، أشارت نائبة رئيس البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى آنا بييردي الى أن "اعادة الاعمار ستستغرق أعواما عدة، لكن الأنباء الجيدة تتمثل في مقاومة البلاد وتصميمها ودعم الشركاء بهدف الحد من الخسائر وتقليص الحاجات".



والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل الى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن خطة مساعدة بقيمة 15,6 مليار دولار مدتها أربعة اعوام، علما بأنها لا تزال تتطلب مصادقة مجلس ادارة الصندوق.



ومنح البنك الدولي اوكرانيا أكثر من عشرين مليار دولار حتى الآن اتخذت شكل قروض وهبات، فيما قدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليارات دولار منذ بدء النزاع، تشمل الدعم العسكري.