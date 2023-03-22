المحكمة الجنائية الدولية ترفض "التهديدات" بعد إصدارها مذكرة بتوقيف بوتين

رفضت المحكمة الجنائية الدولية "التهديدات" والاجراءات التي أعلنت ضد مدّعيها وقضاتها المعنيين بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأعلنت رئاسة جمعية الدول الأعضاء في المحكمة والتي تشكل هيئتها التشريعية في بيان، أنها "تأسف لمحاولات إعاقة الجهود الدولية الهادفة إلى ضمان المحاسبة على الأفعال التي يحظرها القانون الدولي العام".