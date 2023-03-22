الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
16
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلينكن: تونس أمام "المجهول" إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
أخبار دولية
2023-03-22 | 13:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بلينكن: تونس أمام "المجهول" إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
بلينكن: تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء من أن تونس تحتاج بشكل طارئ إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد تعبير الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في هذا البلد.
وقال بلينكن ردًا على سؤال حول تونس خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: "أهم ما يمكنهم فعله في تونس من الناحية الاقتصادية هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "نشجّعهم بشدّة على القيام بذلك لأن الاقتصاد قد يتجه إلى المجهول".
وتكافح تونس تحت وطأة ديون متزايدة وتفاقم ارتفاع الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتوصلت إلى اتفاق مبدئي في تشرين الأول للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي يبلغ نحو ملياري دولار.
وسعى البنك الدولي إلى ضمن اجراء إصلاحات في تونس، وأعرب مؤخرًا عن قلقه من سلسلة مواقف عنصرية على خلفية تصريحات للرئيس قيس سعيّد انتقد فيها التواجد الكبير لمهاجرين غير قانونيين في بلاده وتحدث فيها عن مؤامرة لتغيير "التركيبة الديموغرافية" في البلاد.
والاثنين، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
وقال: "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".
وعبرت الخارجية التونسية الثلاثاء عن رفضها لتصريحات بوريل، معتبرة أنها "مبالغ فيها".
وعبّر بلينكن أيضًا عن مخاوفه بشأن التحول السياسي لتونس في عهد سعيد الذي يحتكر جميع الصلاحيات منذ 25 تموز 2021.
واتهمت المعارضة سعيد بالقيام بانقلاب في البلد الذي انطلق منه الربيع العربي قبل عقد.
أخبار دولية
بلينكن
تونس
صندوق النقد الدولي
التالي
تقرير أممي يحذر من خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية بسبب تفاقم ندرة المياه
أوكرانيا تحصل على خطة مساعدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 15,6 مليار دولار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:13
مقتل 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية
أخبار دولية
17:13
مقتل 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية
0
اقتصاد
11:41
الهيئات الإقتصادية تجتمع مع وفد صندوق النقد الدولي في غرفة بيروت وجبل لبنان
اقتصاد
11:41
الهيئات الإقتصادية تجتمع مع وفد صندوق النقد الدولي في غرفة بيروت وجبل لبنان
0
أخبار دولية
11:10
بلينكن: الصين لم "تتجاوز خط" تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد
أخبار دولية
11:10
بلينكن: الصين لم "تتجاوز خط" تسليم أسلحة فتاكة لروسيا بعد
0
أخبار سياسية
10:28
كنعان بعد لقائه مع عدوان وفد صندوق النقد الدولي: الرئاسة المدخل لإعادة تكوين المؤسسات وإستعادة الثقة
أخبار سياسية
10:28
كنعان بعد لقائه مع عدوان وفد صندوق النقد الدولي: الرئاسة المدخل لإعادة تكوين المؤسسات وإستعادة الثقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:13
مقتل 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية
أخبار دولية
17:13
مقتل 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية
0
أخبار دولية
16:22
طالب أميركي يطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته
أخبار دولية
16:22
طالب أميركي يطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته
0
أخبار دولية
16:11
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور باكو ويريفان في نيسان
أخبار دولية
16:11
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور باكو ويريفان في نيسان
0
أخبار دولية
15:53
السلطات الجزائرية تفكك شبكة دولية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا
أخبار دولية
15:53
السلطات الجزائرية تفكك شبكة دولية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:53
السلطات الجزائرية تفكك شبكة دولية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا
أخبار دولية
15:53
السلطات الجزائرية تفكك شبكة دولية لتهريب المهاجرين إلى أوروبا
0
أخبار لبنان
11:12
نصرالله بشأن الاستحقاق الرئاسي: الخارج عامل مساعد أما المسألة فهي داخلية
أخبار لبنان
11:12
نصرالله بشأن الاستحقاق الرئاسي: الخارج عامل مساعد أما المسألة فهي داخلية
0
اخبار البرامج
2023-01-13
برنامج "Take Me Out نَقَشِت" بموسم جديد الثلاثاء المُقبل على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-01-13
برنامج "Take Me Out نَقَشِت" بموسم جديد الثلاثاء المُقبل على الـ"LBCI"
0
أخبار دولية
2023-02-27
ماكرون يريد "المضي قدما" مع المغرب والجزائر بعيدا من "الجدل"
أخبار دولية
2023-02-27
ماكرون يريد "المضي قدما" مع المغرب والجزائر بعيدا من "الجدل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
0
أخبار دولية
14:14
ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا
أخبار دولية
14:14
ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا
0
أخبار دولية
14:13
إنه زمن تصفير المشاكل…
أخبار دولية
14:13
إنه زمن تصفير المشاكل…
0
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"
تقارير نشرة الاخبار
14:07
خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
04:34
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
04:34
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
آخر الأخبار
10:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
10:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
اقتصاد
07:24
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
07:24
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
4
حال الطقس
02:49
الامطار تعود من جديد
حال الطقس
02:49
الامطار تعود من جديد
5
أمن وقضاء
08:07
توقيف الرأس المدبر لعملية السطو المسلح على مركز OMT في منطقة الحازمية
أمن وقضاء
08:07
توقيف الرأس المدبر لعملية السطو المسلح على مركز OMT في منطقة الحازمية
6
اقتصاد
13:16
بيان صادر عن مصرف لبنان..
اقتصاد
13:16
بيان صادر عن مصرف لبنان..
7
امن وقضاء
08:57
الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان
امن وقضاء
08:57
الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان
8
خبر عاجل
06:08
اشتباكات في محيط مجلس النواب بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة
خبر عاجل
06:08
اشتباكات في محيط مجلس النواب بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store