المرجع الأعلى في النجف يعلن الخميس أول أيام رمضان

أعلن المرجع الأعلى للشيعة في النجف بالعراق آية الله علي السيستاني أنّ الخميس هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن مكتبه اليوم، لتتزامن بذلك بداية رمضان للمرة الأولى منذ سنوات بين المذهبين السني والشيعي.



وجاء في بيان صادر عن مكتب السيستاني، الذي يقلّده ملايين من الشيعة حول العالم لا سيما في العراق، أنه "قد ثبتت رؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة بعد غروب الأربعاء 29 شعبان في أماكن عدة في العراق وفي بعض المناطق المجاورة له".



وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنه "بذلك يكون غداً الخميس أول أيام الشهر الفضيل، نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع فيه لصالح الأعمال".



وكان ديوان الوقف السني في العراق قد أعلن الثلاثاء أن الخميس هو أوّل أيام شهر رمضان.



كما أعلنت السعودية في وقت سابق أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان. وجاء في بيان للمحكمة العليا السعودية أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأربعاء "هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان"، وبالتالي الخميس هو "غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".



إلى ذلك، أعلنت الإمارات ومصر وسوريا وإيران وليبيا وتونس أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان، وكذلك الأمر في الأراضي الفلسطينية.



وفي لبنان، أعلنت دار الفتوى وكذلك مؤسسة المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.



والصوم من أركان الإسلام الخمسة، وفي السعودية يتم التقيّد بشدة بفريضة الصوم إذ تبقى المطاعم مغلقة حتى موعد الإفطار.