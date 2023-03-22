ديسانتيس يهاجم ترامب بعنف مع احتدام المنافسة بين الجمهوريين للترشح للرئاسة

هاجم حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل مباشر مع تخلي الطرفين عن تحفظاتهما في ظل التوقعات أن تنحصر المنافسة بينهما لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024 الرئاسية.





ويخوض ترامب حملته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض بعد خسارة محاولة إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2020، فيما يُنظر إلى ديسانتيس على أنه أقرب منافسيه المحتملين رغم عدم إعلانه دخول السباق الرئاسي رسميا حتى الآن.





وفي مقابلة مع برنامج "بيرس مورغان بدون رقابة" على قناة "فوكس نايشن"، ميّز ديسانتيس بين أسلوبه الخاص في القيادة القائم على الابتعاد عن الإثارة وبين الصخب المستمر الذي يصاحب ترامب، مشيرا إلى أن الرئيس السابق أهدر معظم وقته في السجالات.