رئيس الاحتياطي الفدرالي يقول إن أموال المودعين في الولايات المتحدة "بأمان"

أكد رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول الأربعاء أن أموال المودعين "بأمان" في بنوك الولايات المتحدة، فيما يشهد النظام المصرفي العالمي اضطرابات بعد انهيار مصارف أميركية.





وذكّر جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بأن النظام المصرفي الأميركي متين، مشددا على أن الاحتياطي الفدرالي "عازم على أخذ العبر" مما حصل. وأضاف "سنستمر في مراقبة الوضع من كثب... ونحن مستعدون لاستخدام كل الأدوات المتاحة من أجل الحفاظ على أمان" هذه الأموال.