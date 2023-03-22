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زيلينسكي: أوكرانيا "ستردّ على كل الهجمات" الروسية
أخبار دولية
2023-03-22 | 15:11
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زيلينسكي: أوكرانيا "ستردّ على كل الهجمات" الروسية
أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي مساء الأربعاء أن أوكرانيا "سترد على كل الهجمات" الروسية، بعد هجوم لموسكو بطائرات مسيرة خلّف سبعة قتلى على الأقل في منطقة كييف، وقصف لمبنى في زابوريجيا بوسط شرق البلاد.
وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية إثر جولة على الجبهة قرب باخموت ثم في خاركيف (شمال شرق)، "سنرد في شكل مؤكد على المحتل، على كل الهجمات ضد مدننا. كل الهجمات الروسية ستلقى ردا عسكريا وسياسيا وقانونيا".
أخبار دولية
زيلينسكي
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