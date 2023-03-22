اتفاق على عودة السفير البولندي إلى إسرائيل

اتفقت إسرائيل وبولندا على عودة السفير البولندي إلى إسرائيل، على ما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ما ينهي عامين من الغياب بسبب خلاف حول قانون بولندي يتعلق بمطالبات بممتلكات نهبت خلال الحرب العالمية الثانية.





واستدعت بولندا سفيرها لدى إسرائيل في العام 2021 بعد خطوة مماثلة اتخذتها الدولة العبرية على خلفية القانون البولندي الذي يحد من المطالبات بالممتلكات المنهوبة خلال الحرب العالمية الثانية، والذي اعتبرت إسرائيل أنه "معادٍ للسامية".