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طالب أميركي يطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته

أخبار دولية
2023-03-22 | 16:22
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طالب أميركي يطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته
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طالب أميركي يطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته

أعلنت شرطة كولورادو الأربعاء أنها تطارد طالبا أطلق النار على اثنين من موظفي مدرسته قبل أن يفر، في أحدث حالة عنف تهز قطاع التعليم في الولايات المتحدة.  
     
وأفادت شرطة الولاية في غرب الولايات المتحدة بأن الطالب الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته كان يخضع للتفتيش عندما استل مسدسا وشرع في إطلاق النار. 
     
وقال رون توماس رئيس شرطة دنفر: "قرابة الساعة 9,50 صباح اليوم، وصلنا نداء عن حادث إطلاق نار هنا في ثانوية إيست". 
      
وأضاف: "وصل الضباط والمسعفون (...) إلى مكان الحادث بسرعة كبيرة وعثروا على رجلين بالغين مصابين بطلقات نارية". 
      
وتم نقل الموظفين الجريحين إلى المستشفى، وإصابة أحدهما حرجة.
      
وكشف توماس أن المشتبه به خاضع لإجراء يتم بموجبه تفتيشه يوميا بحثا عن أسلحة عند وصوله إلى المدرسة.  
     
وأشار الى إن هذا الإجراء يتخذ عادة بسبب مخاوف تتعلق بسلوك سابق.
      
وقال مايكل هانكوك رئيس بلدية دنفر إن السلطات تعتبر المشتبه به "مسلحا وخطرا"، مضيفا للصحافيين: "نعلم الآن أنه شاب أميركي من أصل إفريقي". 
      
وتابع هانكوك: "نطلب منكم الحرص على عدم الاقتراب منه. من الواضح أنه مسلح وخطير ومستعد لاستخدام السلاح". 
 
وجاء إطلاق النار الأربعاء في ثانوية إيست بعد أسابيع فقط من إصابة طالب يبلغ 16 عاما برصاصة قاتلة في سيارة خارج المدرسة نفسها.  
     
وأعلن أليكس ماريرو مدير المدارس الرسمية في دنفر إغلاق الثانوية التي شهدت إطلاق النار لبقية الأسبوع. 
      
وأشار الى أنه عند عودة الطلاب سيكون هناك رجال شرطة مسلحون في حرم المدرسة حتى نهاية العام الدراسي. 
      
وذكرت صحيفة "دنفر بوست" أن مجلس المدارس المنتخب في المدينة صوّت عام 2020 لإنهاء تواجد رجال الشرطة في المدارس في أعقاب وفاة جورج فلويد بحجة أن وجود الشرطة يضر بالطلاب الملونين. 
      
وتعد حوادث إطلاق النار في المدارس في الولايات المتحدة شائعة بشكل مثير للقلق، ويتم تدريب الطلاب في جميع أنحاء البلاد على كيفية التعامل مع "مطلق نار نشط"، لكن الجدل مستمر حول تسليح المعلمين. 
     
وبينما تفضل الغالبية العظمى من الأميركيين وضع ضوابط أكثر صرامة على من يمكنه امتلاك سلاح، إلا أن الأصوات المحافظة تعتبر أن الحق الدستوري في حمل السلاح لا يمكن تجاوزه.

أخبار دولية

طالب أميركي

الولايات المتحدة

إطلاق النار

مدرسة

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