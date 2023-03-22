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مقتل 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية
أخبار دولية
2023-03-22 | 17:13
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مقتل 5 مهاجرين وفقدان 28 إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية
أكد "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" اليوم، مقتل خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين اثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة رمضان بن عمر لوكالة فرانس برس: "تم انتشال اليوم 5 جثث لمهاجرين وانقاذ 5 آخرين في حين لا يزال 28 مفقودين".
وانطلق المركب من سواحل محافظة صفاقس (شرق) الثلاثاء نحو السواحل الايطالية وكان يقل 38 مهاجرا غالبيتهم من ساحل العاج قبل أن يغرق "بسبب حمولته الكبيرة"، وفقا للمصدر نفسه.
ولم تحصل فرانس برس على تأكيد من وزارة الداخلية التونسية.
وفي التاسع من آذار الحالي، أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل تونس حيث يواجه المهاجرون وضعا صعبا إثر خطاب للرئيس قيس سعيّد حول المهاجرين غير النظاميين.
ويأتي هذا الحادث بينما يرغب عدد كبير من المهاجرين في مغادرة تونس بعد تصريحات وصفت "بالعنصرية" أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وفي تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من هذه الجنسيات بينهم طلبة، وفقا لاحصاءات رسمية.
وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير نظامية بحرا إلى السواحل الأوروبية وتحديدا الايطالية.
وتستقبل ايطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الوافدين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.
وتشهد تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.
أخبار دولية
غرق
مركب
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