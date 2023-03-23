الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أضواء وهمية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلينكن يقول إنّه أخذ علماً بتصريحات نتانياهو بشأن المستوطنات

أخبار دولية
2023-03-23 | 02:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلينكن يقول إنّه أخذ علماً بتصريحات نتانياهو بشأن المستوطنات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بلينكن يقول إنّه أخذ علماً بتصريحات نتانياهو بشأن المستوطنات

بلينكن: نتانياهو قال إنّه ليست لديهم أيّ نيّة للمضي قدماً في التصاريح التي على ما يبدو أنّهم حصلوا عليها

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أنّه أخذ علماً بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّه ليست لدى حكومته "أيّ نيّة" لإعادة بناء مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة التي أخلتها الدولة العبرية منذ سنوات.
     
وأتى تصريح نتانياهو غداة إلغاء البرلمان الإسرائيلي جزءاً من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مستوطنات بشمال الضفة الغربية المحتلّة أخلتها الحكومة الإسرائيلية في 2005.
 
وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ قال بلينكن: "ممّا فهمته، فقد قال رئيس الوزراء نتانياهو إنّه ليست لديهم أيّ نيّة للمضي قدماً في التصاريح التي على ما يبدو أنّهم حصلوا عليها".
 
وكان المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل قال الثلاثاء إنّ "الولايات المتّحدة قلقة بشدّة حيال تبنّي الكنيست الإسرائيلي قانوناً يلغي أجزاء مهمة من قانون فكّ الارتباط العائد إلى العام 2005".
 
والأربعاء أكّد نتانياهو أنّه ليست لدى حكومته "أيّ نيّة" بإعادة بناء المستوطنات التي أخليت في 2005.
 
وأتى تصريح نتانياهو غداة احتفال مستوطنين بإلغاء الكنيست بنوداً من قانون صدر في 2005 عندما انسحبت إسرائيل بشكل أحادي من قطاع غزة بالإضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية. 
 
والقانون الذي أقرّ في 2005 منع الإسرائيليين من البقاء في تلك المناطق، لكنّ التعديل الذي تمّ تمريره في الكنيست ليل الإثنين-الثلاثاء يسمح لهم بالعودة إلى تلك المستوطنات القريبة من مدينة نابلس في شمال الضفة.
 
وخلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ سأل السناتور الديموقراطي كريس فان-هولين وزير الخارجية عمّا إذا كان يدين التصريحات التي أدلى بها وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش في باريس الأحد والتي أنكر فيها وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب.
 
وردّاً على سؤال السناتور الديموقراطي، اكتفى بلينكن بالقول "نعم". 
     
كما دعا السناتور إدارة الرئيس جو بايدن إلى تشديد مواقفها تجاه حكومة نتانياهو، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، في وقت تحجم فيه الولايات المتحدة عن إدانة حليفتها التاريخية علناً.
     
وقال فان-هولين: "نحن نبدو ضعيفين عندما نرى، مراراً وتكراراً، إجراءات لا تتّفق مع مواقفنا تُتّخذ ولكنّها تبقى دون عواقب".

أخبار دولية

إسرائيل

بلينكن

اليمين

LBCI التالي
واشنطن ترفض تنديد موسكو باعتزام لندن تزويد كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب
وزير الخارجية السعودي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيراني... واتفاق على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-03-17

بلينكن لفرانس برس حول الاحتجاجات في إسرائيل: الإصلاحات تتطلب "توافقا"

LBCI
أخبار دولية
2023-01-30

بلينكن يدعو إلى "خطوات عاجلة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين

LBCI
أخبار دولية
2023-01-30

بلينكن يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم "تأجيج التوترات"

LBCI
أخبار دولية
2023-01-26

بلينكن يعتزم التوجه إلى إسرائيل والضفة الغربية للحض على وقف العنف

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:36

إثيوبيا تعين مسؤولا في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة الموقتة في الإقليم

LBCI
اقتصاد
05:59

البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية

LBCI
أخبار دولية
05:48

البنك المركزي النروجي يعلن رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3 بالمئة

LBCI
أخبار دولية
05:43

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
00:58

أسرار الصحف 23-03-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"

LBCI
اقتصاد
05:59

البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية

LBCI
أخبار دولية
02:23

واشنطن ترفض تنديد موسكو باعتزام لندن تزويد كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

المحروقات... الى الدولرة درّ!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"

LBCI
أخبار دولية
14:14

ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا

LBCI
أخبار دولية
14:13

إنه زمن تصفير المشاكل…

LBCI
أخبار دولية
14:08

ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:07

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
آخر الأخبار
10:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
13:16

بيان صادر عن مصرف لبنان..

LBCI
امن وقضاء
08:57

الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان

LBCI
خبر عاجل
10:51

السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي

LBCI
فنّ
08:31

نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
06:15

نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
13:03

نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة