واشنطن ترفض تنديد موسكو باعتزام لندن تزويد كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب

رفضت الولايات المتّحدة الأربعاء تنديد روسيا بخطة بريطانية لتزويد أوكرانيا بذخائر خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم منضّب.ووصف جون كيربي المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي شكاوى موسكو بأنّها حجج "واهية".وقال كيربي إنّ الذخائر التي تعزّز قدرة القوات المسلّحة الأوكرانية على اختراق دفاعات الدروع "ليست مشعّة" و"ليست قريبة بأيّ حال من الاحوال" من عالم الأسلحة النووية.وأضاف: "هذا نوع مألوف من الذخائر يستخدم بشكل خاص لقدرته على اختراق الدروع. لذا مرة أخرى، إذا كانت روسيا مهتمة بشكل خاص بسلامة دبّاباتها وجنودها يمكنها إعادتهم عبر الحدود إلى روسيا".وتابع: "أعتقد أنّ ما يحدث هنا هو أنّ روسيا لا تريد أن تستمرّ أوكرانيا بتدمير دبّاباتها".والولايات المتّحدة هي أكبر مانح للمساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية التي تتصدّى للغزو الروسي، ومع ذلك أكد كيربي "نحن لا نزوّد اليورانيوم المنضّب".كما انتقد كيربي وزارة الدفاع الروسية لمنحها ميداليات للطيارين الذين شاركوا في إسقاط طائرة مسيّرة عسكرية أميركية متطوّرة فوق البحر الأسود.وأظهر مقطع فيديو للبنتاغون ما تقول إنه طائرات روسية تصطدم بالطائرة المسيّرة قبل تحطّمها، لكنّ موسكو قالت إن الطائرة الأميركية فقدت السيطرة.وقال كيربي: "لا أعرف أيّ جيش آخر في العالم كرّم طياراً لتحطيمه طائرة مسيّرة. إذا كانت هذه شجاعة، فأعتقد أنّ لديهم تعريفاً مختلفاً لها".وأضاف: "ليس لديّ أدنى فكرة لماذا يمنحون طياراً جائزة شجاعة كان في أسوأ الأحوال يعرّض نفسه وكذلك طائرة الولايات المتحدة بشكل خبيث لمخاطر كبيرة، وفي أحسن الأحوال كان مجرّد أحمق".