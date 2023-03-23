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بايدن يؤكّد في رسالة بمناسبة حلول شهر رمضان "تضامنه" مع الأويغور
أخبار دولية
2023-03-23 | 02:40
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بايدن يؤكّد في رسالة بمناسبة حلول شهر رمضان "تضامنه" مع الأويغور
بايدن: الولايات المتّحدة تتضامن مع المسلمين الذين ما زالوا يواجهون الاضطهاد بما في ذلك الأويغور في الصين
أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس في رسالة إلى المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان عن "تضامنه" مع الأويغور في الصين.
وقال بايدن في بيان: "جنباً إلى جنب مع شركائنا، فإنّ الولايات المتّحدة تتضامن مع المسلمين الذين ما زالوا يواجهون الاضطهاد، بما في ذلك الأويغور في الصين، والروهينغا في بورما، وشعوب مسلمة أخرى مضطهدة حول العالم".
وفي رسالته ذكّر بايدن بمعاناة ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا مطلع شباط وكذلك أيضاً ضحايا الفيضانات المدمّرة التي اجتاحت باكستان العام الماضي.
وقال الرئيس الأميركي: "في فترة التأمّل المقدّسة هذه، تجدّد الولايات المتّحدة كذلك التأكيد على دعمنا للمجتمعات المسلمة التي تعاني من المصاعب والدمار".
وأضاف: "اليوم على وجه الخصوص، نتذكّر الحقّ العالمي للإنسان في أن نمارس ونصلّي ونبشّر بمعتقداتنا الدينية بطريقة سلمية وعلنية".
وتأتي رسالة التضامن التي وجّهها بايدن إلى الأويغور في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتّحدة والصين توتّرات متزايدة.
وتتّهم الولايات المتّحدة الصين بارتكاب "إبادة جماعية" بحق أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.
وتحدّث تقرير للأمم المتحدة عن "جرائم ضد الإنسانية" محتملة في شينجيانغ، مؤكداً وجود "أدلّة جديرة بالثقة" على أعمال تعذيب وعنف جنسي ضدّ الأقليّة المسلمة في هذا الإقليم.
وتتّهم دول غربية ومنظمات حقوقية عديدة بكين بأنّها تحتجز في "معسكرات اعتقال" ما لا يقلّ عن مليون شخص، معظمهم من الأويغور، وبأنها تخضع قسراً أفراداً من هذه الأقليّة الناطقة بالتركية لعمليات تعقيم وإجهاض وتفرض على آخرين "السخرة".
لكنّ بكين تنفي هذه الاتهامات، وتؤكد أنّ "المعسكرات" التي يحكى عنها أُغلقت الآن وأنّها كانت في الواقع "مراكز للتدريب المهني" بهدف مكافحة التطرّف الديني. كما تنفي الحكومة الصينية ممارسة أيّ "تعقيم قسري"، مؤكّدة أنّ ما تفعله ما هو إلا تطبيق للسياسة الوطنية للحدّ من الولادات.
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