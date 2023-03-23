الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أضواء وهمية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
19
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا النووية لا يزال "محفوفاً بالمخاطر"
أخبار دولية
2023-03-23 | 02:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الوكالة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا النووية لا يزال "محفوفاً بالمخاطر"
الوكالة الذرية تقول إن الوضع في محطة زابوريجيا النووية لا يزال "محفوفاً بالمخاطر"
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الأربعاء من أنّ الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا لا يزال "محفوفاً بالمخاطر" بسبب استمرار انقطاع خط كهربائي من جرّاء ضربة صاروخية روسية.
وقال غروسي في بيان إنّ "آخر خط كهربائي" مخصّص للاستخدام في الحالات الطارئة لا يزال "مقطوعاً وقيد الإصلاح" منذ الأول من آذار.
ويضمن هذا الخط للمحطة استمرار ربطها بالشبكة الكهربائية إذا ما انقطع خط الكهرباء الأساسي الذي يزوّدها بالكهرباء.
والكهرباء عنصر أساسي للسلامة والأمن النوويين في المحطّة، لا سيّما لأنّها تضمن تبريد المفاعلات النووية.
وفي بيانه قال غروسي إنّ المحطّة تتزوّد منذ ثلاثة أسابيع بالكهرباء من خط خارجي رئيسي واحد بجهد 750 كيلوفولت، و"أيّ ضرر قد يصيب هذا الخط سيؤدّي إلى انقطاع التيّار الخارجي بالكامل عن المحطّة".
وشدّد المدير العام على أنّ "السلامة النووية داخل المحطة لا تزال في حالة محفوفة بالمخاطر".
وأضاف: "أدعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى الالتزام بضمان السلامة النووية للمحطة وحماية أمنها".
وفي 9 آذار انقطعت المحطّة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لمدة 11 ساعة من جرّاء ضربة روسية. ويومها تمّ تشغيل مولّدات الطوارئ التي تعمل بالديزل لتأمين حدّ أدنى من التيار لاستمرار عمل أنظمة الأمان.
ويومها قال غروسي "نحن نلعب بالنار".
ووافقه رأيه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال إنّ "هذا خرق خطير للأمن النووي تسبّبه روسيا زابوريجيا هي أكبر محطّة للطاقة النووية في أوروبا، وروسيا تهدّد أمن القارة الأوروبية بأكملها، بما في ذلك روسيا".
وإذا انقطعت إمدادات الكهرباء عن أنظمة التبريد في المحطة، فيمكن أن يتسبّب ارتفاع درجة حرارة وقود المفاعلات في وقوع حادث نووي شبيه بما حدث في فوكوشيما باليابان في 2011.
ويحتلّ الجيش الروسي محطة زابوريجيا منذ آذار 2022، بعد تسعة أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
أخبار دولية
الوكالة الذرية
زابوريجيا النووية
نووي
التالي
الجيش الصيني يقول إنه "حذر" سفينة حربية أميركية بوجوب مغادرة بحر الصين الجنوبي
بايدن يؤكّد في رسالة بمناسبة حلول شهر رمضان "تضامنه" مع الأويغور
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-03-09
أوكرانيا تعلن عودة التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية
أخبار دولية
2023-03-09
أوكرانيا تعلن عودة التيار الكهربائي إلى محطة زابوريجيا النووية
0
أخبار دولية
2023-03-09
محطة زابوريجيا النووية "من دون كهرباء" بعد ضربة روسية
أخبار دولية
2023-03-09
محطة زابوريجيا النووية "من دون كهرباء" بعد ضربة روسية
0
منوعات
07:05
الحمض النووي من شعر بيتهوفن يدل على سبب وفاته
منوعات
07:05
الحمض النووي من شعر بيتهوفن يدل على سبب وفاته
0
أخبار دولية
2023-03-19
كيم جونغ-أون قاد مناورات "تحاكي هجوما نوويا مضادا"
أخبار دولية
2023-03-19
كيم جونغ-أون قاد مناورات "تحاكي هجوما نوويا مضادا"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:36
إثيوبيا تعين مسؤولا في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة الموقتة في الإقليم
أخبار دولية
06:36
إثيوبيا تعين مسؤولا في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة الموقتة في الإقليم
0
اقتصاد
05:59
البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية
اقتصاد
05:59
البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية
0
أخبار دولية
05:48
البنك المركزي النروجي يعلن رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3 بالمئة
أخبار دولية
05:48
البنك المركزي النروجي يعلن رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3 بالمئة
0
أخبار دولية
05:43
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
05:43
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
00:58
أسرار الصحف 23-03-2023
اسرار
00:58
أسرار الصحف 23-03-2023
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
0
اقتصاد
05:59
البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية
اقتصاد
05:59
البنك المركزي السويسري يعلن رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية
0
أخبار دولية
02:23
واشنطن ترفض تنديد موسكو باعتزام لندن تزويد كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب
أخبار دولية
02:23
واشنطن ترفض تنديد موسكو باعتزام لندن تزويد كييف ذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:45
نجم منتخب ألمانيا السابق مسعود أوزيل يضع حداً لمسيرته الحافلة بكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
تقارير نشرة الاخبار
14:35
المحروقات... الى الدولرة درّ!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تصريف الأعمال حجة عدم استكمال الترسيم مع قبرص
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
تقارير نشرة الاخبار
14:24
جلسة اللجان تسائل الحكومة والحاكم والمصارف... والنتيجة "حوار طرشان"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
تقارير نشرة الاخبار
14:20
الموس وصل الى رقبة العسكريين المتقاعدين... "رواتبنا لا تكفي فاتورة مولد"
0
أخبار دولية
14:14
ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا
أخبار دولية
14:14
ملفات ثلاث تسلك طريق الحلحلة بين العراق وتركيا
0
أخبار دولية
14:13
إنه زمن تصفير المشاكل…
أخبار دولية
14:13
إنه زمن تصفير المشاكل…
0
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
أخبار دولية
14:08
ما هي الملفات التي ساهمت في ارتفاع اسهم اليمين الاوروبي المتطرف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"
تقارير نشرة الاخبار
14:07
خلال رمضان... ربحٌ وجوائز في "ما تفكر مرتين"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
03:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
آخر الأخبار
10:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
آخر الأخبار
10:10
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
اقتصاد
13:16
بيان صادر عن مصرف لبنان..
اقتصاد
13:16
بيان صادر عن مصرف لبنان..
4
امن وقضاء
08:57
الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان
امن وقضاء
08:57
الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان
5
خبر عاجل
10:51
السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي
خبر عاجل
10:51
السيد حسن نصرالله: القرار في لبنان داخلي والاتفاق السعودي الايراني لم يتطرق الى الملف اللبناني وما يجري تداوله حول ملحق للاتفاق السعودي الإيراني حول لبنان ليس صحيحاً ويجب ان نستفيد داخليا من المناخ الايجابي للوصول الى نتيجة في الاستحقاق الرئاسي
6
فنّ
08:31
نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)
فنّ
08:31
نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)
7
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
أخبار لبنان
06:15
نقابة أوجيرو: الاضراب المفتوح اعتباراً من صباح يوم غد
8
أخبار لبنان
13:03
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان
أخبار لبنان
13:03
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store