مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني الخميس، الأول من رمضان، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الشاب "متورط ... في عمليات إطلاق نار".



وأكدت الوزارة "استشهاد الشاب أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على طولكرم".



وقالت الوزارة إن الشاب "وصل ... إلى المستشفى وهو مصاب برصاصة في الرأس أدت إلى تهتك كامل في الجمجمة وخروج للدماغ، ورصاص في الأطراف السفلية".



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "المشتبه به كان متورطا في عدد من عمليات إطلاق النار على بلدات إسرائيلية وقوات الأمن".



وأشار البيان إلى أن "الجيش وجهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية قامت بعملية مشتركة ... في بلدة شوفة المجاورة لطولكرم".



وقال انه تم "تطويق الشقة... التي كان يختبئ بها المشتبه به"، مشيرا إلى أن الشاب "وجه نيران مسدسه على القوات داخل الشقة فردوا بالذخيرة الحية، تم تحديد إصابة".



وبحسب البيان، تم اعتقال "مساعد (المشتبه به) الرئيسي ونقله لمزيد من الاستجواب ومصادرة أسلحة وبندقية ( إم 16) والسيارة التي استخدمها المشتبه به لتنفيذ أعمال إرهابية".



ونعت مجموعة تسمي نفسها "كتيبة طولكرم" الشاب أبو خديجة "أحد قادة ومؤسسي كتيبة طولكرم... الذي ارتقى إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة في عزبة شوفة".



وتقع قرية شوفة بالقرب من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.



ويأتي مقتل ابو خديجة بعد أيام من مباحثات جمعت الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بمشاركة مسؤولين أردنيين ومصريين وأميركيين في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر.



وناقشت المباحثات "استعادة الهدوء" وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان، وفي ظل استمرار العنف المتصاعد بين الجانبين منذ العام الماضي الذي اعتبرت الأمم المتحدة أنه أكثر الأعوام دموية.



ومنذ بداية العام الحالي، أدت أعمال العنف إلى مقتل 87 فلسطينيا بينهم عناصر في فصائل مسلحة ومدنيون منهم عدد من القاصرين. وفي الجانب الإسرائيلي قضى 13 اسرائيليا هم 12 مدنياً - بينهم ثلاثة قاصرين - وشرطي، بالإضافة إلى سيدة أوكرانية، حسب حصيلة وضعتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.



الأربعاء، قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند أمام مجلس الأمن: "أدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتسبب بتصعيد للتوترات (...) وعن كل عمل استفزازي في هذه الفترة الحساسة"، في إشارة إلى تزامن عيدي الفطر والفصح هذا العام ودخول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني في دوامة عنف جديدة منذ مطلع العام.