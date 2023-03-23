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البنك المركزي النروجي يعلن رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3 بالمئة
أخبار دولية
2023-03-23 | 05:48
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البنك المركزي النروجي يعلن رفع الفائدة ربع نقطة مئوية وصولا إلى 3 بالمئة
رفع البنك المركزي النروجي سعر الفائدة الرئيسية اليوم، بعد قرارات مماثلة في الولايات المتحدة وسويسرا في وقت يسعى المسؤولون للتصدي للتضخم وسط الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.
وقال البنك المركزي النروجي في بيان إن لجنة السياسة النقدية والاستقرار المالي بالبنك "تقدر أن هناك حاجة إلى فائدة رئيسية أعلى لكبح التضخم. إن التضخم يزيد بشكل ملحوظ عن الهدف"، معلنا رفع السعر بمقدار 25 نقطة أساس وصولا إلى 3,0 بالمئة.
أخبار دولية
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