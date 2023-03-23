إثيوبيا تعين مسؤولا في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة الموقتة في الإقليم

أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها عيّنت مسؤولا كبيرا في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة الموقتة في الإقليم بعد اتفاق سلام أنهى نزاعا استمر عامين.



وغرّد مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد، قائلا: "عين رئيس الوزراء أبيي أحمد غيتاتشو رضا رئيسا للإدارة الموقتة لمنطقة تيغراي".



ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من شطب البرلمان جبهة تحرير شعب تيغري من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية في خطوة قال إنها ستساهم في تعزيز اتفاق السلام الذي أبرم في تشرين الثاني 2022 بين المتمردين والحكومة الفدرالية.



وصُنّفت الجبهة التي هيمنت في فترة معينة على السياسة الإثيوبية، رسميا منظمة إرهابية في أيار 2021، بعد ستة أشهر من بدء الحرب في تيغراي.



وشغل غيتاتشو رضا منصب وزير الاتصالات في الحكومة الفدرالية في عهد رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين الذي حكم بين عامَي 2012 و2018.



وبموجب شروط اتفاق السلام الذي وُقّع في تشرين الثاني في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على إلقاء السلاح مقابل تسهيل الوصول إلى تيغراي التي كانت معزولة إلى حد كبير عن العالم الخارجي خلال الحرب.



ومنذ الاتفاق، استؤنفت بعض الخدمات الأساسية وعمليات تسليم المساعدات إلى تيغراي بعدما عانت نقصا حادا في المواد الغذائية والوقود والسيولة النقدية والأدوية.