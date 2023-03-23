زيلينسكي في منطقة خيرسون المحتلة جزئيا من روسيا

زيلينسكي في خيرسون المحتلة جزئيا من روسيا



توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس الى منطقة خيرسون المحتلة جزئيا من روسيا في جنوب أوكرانيا، وذلك غداة زيارته الجبهة الشرقية.



وزار زيلينسكي خصوصا بلدة بوساد-بوكروفسكي التي تعرضت لدمار كبير واحتلتها موسكو حتى انسحاب الجيش الروسي في خريف 2022، بحسب صور نشرتها الرئاسة.