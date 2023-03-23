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كانبيرا وبكين تعقدان أول محادثات دفاعية منذ العام 2019
أخبار دولية
2023-03-23 | 10:20
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كانبيرا وبكين تعقدان أول محادثات دفاعية منذ العام 2019
أجرت أستراليا والصين محادثات بشأن مسائل دفاعية، كما أعلن مسؤولون اليوم، بعد أيام من إدانة بكين لمشروع كانبيرا بنشر أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.
وكانت المحادثات التي جرت "في جو مهني"، وفق الجانب الأسترالي، أول اجتماع رسمي لمسؤولي دفاع من البلدين منذ العام 2019.
والأربعاء، استقبل مسؤولون أستراليون في كانبيرا وفدا من جيش التحرير الشعبي الصيني لإجراء حوار يركز على قضايا الأمن الإقليمي، على ما أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية.
وهذه المحادثات التي استمرت نصف يوم، هي أحدث علامة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأستراليا بعد تجميدها، رغم الجدل حول تنامي النفوذ الدبلوماسي والعسكري للصين في منطقة المحيط الهادئ.
وحذّرت الصين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة من أنها تسير في "طريق خاطئ وخطر" بعد إعلان 13 آذار عن اتفاق طويل الأجل لتزويد أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ومسلحة بصواريخ كروز.
وتعرف هذه الشراكة باسم AUKUS وستؤدي الى استبدال كانبيرا لأسطولها من الغواصات التي تعمل بالديزل بأخرى تعمل بالدفع النووي، وبشكل خفي ونطاق عملاني اكبر بكثير. وهذا الاستبدال سيتم أولا عبر شراء غواصات أميركية ثم من خلال صنع نوع جديد من الغواصات على الأراضي الاسترالية بتصميم مشترك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا.
وتعمل حكومة يسار الوسط الأسترالية على احياء العلاقات مع الصين منذ وصولها إلى السلطة في أيار 2022.
ورّحب وزير الدفاع ريتشارد مارليس الذي التقى مرتين في العام 2022 الجنرال الصيني وي فنغي على هامش اجتماعات إقليمية، باستئناف "الحوار الطبيعي" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول المحادثات.
وعلّقت بكين الاجتماعات الدبلوماسية الرفيعة المستوى وفرضت رسوما جمركية مرتفعة على الصادرات الأسترالية الرئيسية مثل الشعير ولحم البقر والنبيذ في العام 2020، في ذروة الخلاف مع حكومة المحافظة السابقة.
أخبار دولية
كانبيرا
بكين
محادثات دفاعية
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