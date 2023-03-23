سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما (رويترز)

سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما (رويترز)

اعلنت 3 مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهم قبل أكثر من عقد من الزمن، في خطوة من شأنها أن تمثل قفزة إلى الأمام في عودة دمشق إلى الحضن العربي.



في هذا السياق، قال مصدر إقليمي موال لدمشق إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما بعد الاتفاق التاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران.



وستمثل إعادة العلاقات بين الرياض ودمشق أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد. وقال مصدر إقليمي ثان موال لدمشق لرويترز إن الحكومتين "تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر"، أي في النصف الثاني من شهر نيسان.