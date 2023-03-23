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o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
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o
البقاع
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تهديد اسرائيلي لطهران: تل ابيب مستعدة لضرب النووي الايراني اذا ما فاق التخصيب نسبة 60%
أخبار دولية
2023-03-23 | 14:29
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تهديد اسرائيلي لطهران: تل ابيب مستعدة لضرب النووي الايراني اذا ما فاق التخصيب نسبة 60%
0
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تهديد اسرائيلي لطهران: تل ابيب مستعدة لضرب النووي الايراني اذا ما فاق التخصيب نسبة 60%
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
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