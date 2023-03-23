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مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان

أخبار دولية
2023-03-23 | 12:49
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مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان
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مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان

مقتل جندي أرميني في إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان

قُتل جندي أرميني في تبادل لإطلاق نار مع القوات الأذربيجانية عند الحدود بين البلدين الغارقين في نزاع منذ عقود، حسبما أعلنت السلطات الأرمينية الخميس.

وقالت يريفان إن جنديًا أرمينيًا "قتل حين فتحت القوات الأذربيجانية النار في إراسخ" في الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود الأربعاء.

الأسبوع الماضي، اتهمت أذربيجان أرمينيا بفتح النار على مواقعها عند الحدود وفي إقليم ناغورني قره باغ.
 
بالتزامن، حذّر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من "احتمال كبير لحصول تصعيد" في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه وعند الحدود مع أذربيجان، مشيرًا إلى أنه اشتكى للرئيس الروسي من "مشاكل" مع قوة حفظ السلام الروسية العاجزة عن وقف التصعيد.

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