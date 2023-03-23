تجدد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل واشتباكات مع الشرطة

تجدد الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل واشتباكات مع الشرطة



تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين الخميس احتجاجا على الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة واشتبكوا مع الشرطة التي قالت إنها أوقفت العشرات منهم.وأوضحت الشرطة إن التوقيفات جاءت بتهمة الإخلال بالنظام العام في تل أبيب.



خلال الاشتباكات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق الحشود التي أغلقت الطريق الدائري في تل أبيب وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.



وفي القدس، تجمع الآلاف أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على ما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية.



ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب).

