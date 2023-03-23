14 قتيلا بينهم أربعة جنود في هجوم جهادي في شمال بوركينا فاسو

14 قتيلا بينهم أربعة جنود في هجوم جهادي في شمال بوركينا فاسو

قتل 14 شخصا بينهم أربعة جنود الأربعاء في هجوم قرب كايا بشمال بوركينا فاسو حيث يقوم الرئيس الانتقالي الكابتن ابراهيم تراوري بزيارة، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس الخميس.



وقال مصدر أمني لفرانس برس إن الهجوم استهدف وحدة عسكريين ومتطوعين يساندون الجيش في زوركوم، على بعد حوالى عشرة كيلومترات من كايا، وأسفر عن مقتل "أربعة جنود وعشرة" متطوعين. وأكد مصدر أمني آخر ومصدر محلي وقوع الهجوم من دون أن يدليا بحصيلة.

