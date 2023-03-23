مباحثات بين السعودية وسوريا لاستئناف الخدمات القنصلية

تجري السعودية وسوريا مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق على خلفية موقفها المناهض للنظام، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية الخميس.





ونقلت قناة "الاخبارية" الحكومية عن المسؤول قوله إنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".