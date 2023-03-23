بلينكن: واشنطن تعمل على إخراج عشرات الأميركيين من أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن بلاده تعمل على مساعدة 44 أميركيا يرغبون بمغادرة أفغانستان، إضافة إلى آخرين تحتجزهم سلطات طالبان.





وجاء كلام بلينكن أمام الكونغرس وسط انتقاد نواب جمهوريين لقرار الانسحاب الأميركي العام 2021، مطالبين بنشر برقيات دبلوماسية معارضة في وزارة الخارجية تحذر من تداعيات هذا الانسحاب.





وقال بلينكن ردا على سؤال إن سلطات طالبان تحتجز "أميركيين عدة".