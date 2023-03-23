نتانياهو يتعهّد "وضع حد للانقسام" في إسرائيل على خلفية الاحتجاجات ضد تعديل النظام القضائي

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الخميس "تهدئة النفوس" و"وضع حد للانقسام في صفوف الشعب"، على خلفية تظاهرات شعبية تشهدها إسرائيل منذ أسابيع احتجاجا على مشروع تعديل النظام القضائي الذي عرضته الحكومة.





وأعلن نتانياهو الذي كان حتى حينه منكفئا عن هذا الملف، أنه دخل "الساحة" مبديا تصميمه على المضي قدما في التعديل، مؤكدا في المقابل أنه سيبذل كل الجهود من أجل "التوصل إلى حل" يرضي المدافعين عن المشروع ومعارضيه.