11 قتيلا على الأقل في مداهمة للشرطة البرازيلية لحي عشوائي قرب ريو دي جانيرو

أسفرت مداهمة للشرطة البرازيلية لحي عشوائي بالقرب من ريو دي جانيرو الخميس عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا، بينهم زعيم عصابة إجرامية ناشطة في شمال البرازيل.





وأكدت الشرطة أن المداهمة ما زالت مستمرة في مجمع سالغويرو في مدينة ساو غونكالو التابعة لريو دي جانيرو.

