عشرة قتلى في اشتباكات بين القوات السورية وجهاديين في حلب

قُتل خمسة جنود سوريين وخمسة مقاتلين في "هيئة تحرير الشام"، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة، الخميس في اشتباكات في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.





ودارت المعارك بين القوات السورية وهيئة تحرير الشام التي تسيطر مع فصائل معارضة أخرى أقل نفوذا على نحو نصف محافظة إدلب (شمال-غرب) وعلى محاور محاذية للمحافظات المجاورة، خصوصا حلب.





وأفاد المرصد ومقرّه بريطانيا بمقتل خمسة من عناصر قوات النظام وخمسة من عناصر هيئة تحرير الشام "إثر عملية تسلل للأخيرة على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي".