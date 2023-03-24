الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فارس الأحلام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

القوات الأميركية تشن ضربات في سوريا بعد مقتل أميركي بهجوم نفذته مسيّرة

أخبار دولية
2023-03-24 | 01:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
القوات الأميركية تشن ضربات في سوريا بعد مقتل أميركي بهجوم نفذته مسيّرة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
القوات الأميركية تشن ضربات في سوريا بعد مقتل أميركي بهجوم نفذته مسيّرة

القوات الأميركية تشن ضربات في سوريا بعد مقتل أميركي بهجوم نفذته مسيّرة

شنت القوات الأميركية "ضربات جوية دقيقة" في شرق سوريا بعد هجوم بطائرة بلا طيار أسفر عن مقتل أميركيّ وإصابة ستة آخرين حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مساء الخميس.
     
وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم بالطائرة بدون طيار استهدف نحو الساعة 13,38 (10,38 بتوقيت غرينتش) منشأة صيانة في قاعدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.
      
وأضاف البنتاغون أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تقدّر أن الطائرة بدون طيار "من أصل إيراني". وأشار إلى أن القتيل مقاول أميركي، لافتا إلى أن المصابين هم خمسة جنود ومقاول أميركي آخَر. 
      
ونقل البيان عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله "أذنتُ لقوات القيادة المركزية الأميركية بشن ضربات جوية دقيقة الليلة في شرق سوريا ضد منشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".
      
وأوضح أن "الضربات الجوية جاءت ردا على هجوم اليوم وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري".
     
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن اثنين من أفراد الخدمة الذين أصيبوا الخميس عولجوا في الموقع بينما تم على الفور إجلاء الجنود الثلاثة الآخرين والمقاول الأميركي الآخَر إلى العراق. وقال أوستن "كما أوضح الرئيس جو بايدن، سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا وسنرد دائمًا في الوقت والمكان اللذين نختارهما".
      
عندما تم الإعلان عن الضربات، كان بايدن قد توجه إلى كندا، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان.
      
وفي آب الماضي، أمر بايدن بضربات انتقامية مماثلة في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط بعد أن استهدفت طائرات مسيّرة عدة موقعًا لقوات التحالف من دون أن تتسبب في أي إصابات.
      
وينتشر مئات من الجنود الأميركيين في سوريا في إطار تحالف يقاتل فلول تنظيم الدولة الإسلامية، وكثيرا ما يُستهدَفون بهجمات تشنها مجموعات مسلحة. 
     
ويدعم الجنود الأميركيون قوات سوريا الديموقراطية التي قادت معركة إطاحة تنظيم الدولة الإسلامية من آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا عام 2019.
 
     
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

القوات الأميركية

ضربات

سوريا

مقتل أميركي

هجوم

مسيّرة

LBCI التالي
13 قتيلا جراء عملية للشرطة في حي عشوائي قرب ريو دي جانيرو
كوريا الشمالية اختبرت غواصة قادرة على شن هجوم نووي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:20

مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-22

هجوم إسرائيلي جديد على مطار حلب في شمال غرب سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-03-21

روسيا تقول إنها صدّت هجوماً بطائرات مسيّرة في القرم

LBCI
أخبار دولية
2023-03-11

مقتل ثلاثة مدنيين ذبحاً وخطف 26 في هجوم جهادي في شمال سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:16

مقتل خمسة أشخاص في ضربة روسية على مدينة في شرق أوكرانيا

LBCI
صحف اليوم
04:07

بدء أعمال ترميم مقر القنصلية السعودية في دمشق (عكاظ)

LBCI
أخبار دولية
03:20

مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سوريا

LBCI
أخبار دولية
01:44

مؤسسة أميركية تعلن توقيف خمسة من موظفيها الصينيين في مكتبها ببكين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-03-22

في هولندا... حظر مشجع لمدة 40 عاما لهذا السبب! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
2023-02-06

الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟

LBCI
اخبار البرامج
2022-12-31

"سنة الخروج من الأزمات"... ماذا توقّعت ماغي فرح لمولود برج الثور؟

LBCI
أخبار دولية
2023-01-14

القبض على وزير العدل في عهد بولسونارو في إطار أعمال الشغب في برازيليا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:55

مواجهة قوية في تصفيات بطولة اوروبا لكرة القدم ولقاء مهم في الـ nba

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

لجنة تكنولوجيا المعلومات بحثت التحول الرقمي المطلوب في العمل الحكومي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

تطيير اجتماع هيئة المكتب وترحيل الخلاف حول الانتخابات البلدية الى اللجان المشتركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

رغم كلّ الظروف يبقى رمضان...كريم !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

المرأة اللبنانية حاضرة منذ انطلاقة الصورة في الصحافة اللبنانية

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:31

"صفقة قرن" جديدة بين الصين وروسيا؟

LBCI
أخبار دولية
14:30

علاقة حكومة نتنياهو مع الولايات المتحدة في اسوأ حالاتها

LBCI
أخبار دولية
14:29

تهديد اسرائيلي لطهران: تل ابيب مستعدة لضرب النووي الايراني اذا ما فاق التخصيب نسبة 60%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء..ما بين الاقتصاد والسياسة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:09

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
08:26

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
أخبار لبنان
08:14

تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً

LBCI
أخبار لبنان
12:25

"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان

LBCI
خبر عاجل
09:07

صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"

LBCI
اقتصاد
12:15

"ألفا" و"تاتش": بطاقات التشريج متوافرة لدينا بالسعر الرسمي وبالليرة

LBCI
خبر عاجل
10:16

مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما

LBCI
أخبار لبنان
15:29

مجلس الوزراء سيدخل الى مشكلة رواتب القطاع العام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة