الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فارس الأحلام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
27
o
الجنوب
22
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
13 قتيلا جراء عملية للشرطة في حي عشوائي قرب ريو دي جانيرو
أخبار دولية
2023-03-24 | 01:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
13 قتيلا جراء عملية للشرطة في حي عشوائي قرب ريو دي جانيرو
13 قتيلا جراء عملية للشرطة في حي عشوائي قرب ريو دي جانيرو
قُتل ما لا يقل عن 13 شخصا الخميس خلال عملية للشرطة في حي عشوائي قرب ريو دي جانيرو، بينهم زعيم عصابة لتهريب المخدرات ناشطة بشمال البرازيل، حسبما ذكرت السلطات.
وقال فابريسيو أوليفيرا المتحدث باسم شرطة ريو دي جانيرو في مؤتمر صحافي "ثمة 13 قتيلا واعتُقِل شخصان وصودرت كمية كبيرة من الأسلحة".
وأعلنت الشرطة في وقت سابق في بيان أن العملية في مجمع سالغويرو الواقع في ساو غونكالو، إحدى ضواحي ريو الفقيرة، تهدف إلى اعتقال "أعضاء كوماندو فيرميليو من ولاية بارا (شمال) الذين لجأوا إلى المنطقة".
وأضاف أوليفيرا "كان الأمر عنيفا جدا" من جانب من وصفهم بأنهم "عصابة تستخدم تكتيكات عسكرية وحرب العصابات".
وتابع المتحدث باسم الشرطة أن امرأتين أصيبتا خلال تبادل مكثف لإطلاق النار لكنهما "ليستا في خطر".
وأشار صحافيو وكالة فرانس برس إلى أنه قبيل حلول الليل كانت العملية لا تزال جارية وقوات الشرطة تنتشر عند مدخل الحي العشوائي.
وتُعدّ كوماندو فيرميليو من أقدم عصابات الجريمة في البرازيل وأكبرها، ويتركّز نشاطها في مجال تهريب المخدرات.
ومن بين القتلى الذين سقطوا "ليوناردو أراوجو المعروف بالاسم الرمزي "L41"، والمطلوب من الشرطة" وهو "الزعيم الرئيسي لأكبر منظمة إجرامية تنشط في بارا"، حسبما قال عبر تويتر إيلدر بارباليو حاكم هذه الولاية الشمالية.
وبحسب الشرطة، فإن المنظمة التي كان يقودها "مسؤولة بشكل أساسي عن مقتل 40 شرطيا منذ عام 2021" في بارا.
وقالت الشرطة إن هذه العملية الأمنية تستهدف أيضا زعماء عصابات آخرين "متورطين بالهجمات الأخيرة في أحياء عشوائية في المنطقة الغربية من ريو" حيث أضرِمَت الأربعاء نيران في سيارات.
وانتقدت منظمة العفو الدولية في البرازيل حكومة ولاية ريو دي جانيرو على خلفية هذه العملية التي انتهت بـ"كارثة دموية". وسألت المنظمة غير الحكومية في تغريدة "حتّامَ سيتعيّن على سكّان الضواحي والأحياء العشوائية والسكان السود تحمّل سياسة الحرب التي تقودها الشرطة في ريو؟"
آخر الأخبار
أخبار دولية
قتلى
ريو دي جانيرو
التالي
ماكرون وميلوني يريدان التعاون بشأن الهجرة
القوات الأميركية تشن ضربات في سوريا بعد مقتل أميركي بهجوم نفذته مسيّرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
18:15
عشرة قتلى في اشتباكات بين القوات السورية وجهاديين في حلب
أخبار دولية
18:15
عشرة قتلى في اشتباكات بين القوات السورية وجهاديين في حلب
0
أخبار دولية
17:37
11 قتيلا على الأقل في مداهمة للشرطة البرازيلية لحي عشوائي قرب ريو دي جانيرو
أخبار دولية
17:37
11 قتيلا على الأقل في مداهمة للشرطة البرازيلية لحي عشوائي قرب ريو دي جانيرو
0
أخبار دولية
2023-03-22
ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات روسية في منطقة كييف
أخبار دولية
2023-03-22
ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات روسية في منطقة كييف
0
آخر الأخبار
2023-03-22
ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات روسية في منطقة كييف
آخر الأخبار
2023-03-22
ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات روسية في منطقة كييف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:16
مقتل خمسة أشخاص في ضربة روسية على مدينة في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
05:16
مقتل خمسة أشخاص في ضربة روسية على مدينة في شرق أوكرانيا
0
صحف اليوم
04:07
بدء أعمال ترميم مقر القنصلية السعودية في دمشق (عكاظ)
صحف اليوم
04:07
بدء أعمال ترميم مقر القنصلية السعودية في دمشق (عكاظ)
0
أخبار دولية
03:20
مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سوريا
أخبار دولية
03:20
مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سوريا
0
أخبار دولية
01:44
مؤسسة أميركية تعلن توقيف خمسة من موظفيها الصينيين في مكتبها ببكين
أخبار دولية
01:44
مؤسسة أميركية تعلن توقيف خمسة من موظفيها الصينيين في مكتبها ببكين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-03-22
في هولندا... حظر مشجع لمدة 40 عاما لهذا السبب! (فيديو)
منوعات
2023-03-22
في هولندا... حظر مشجع لمدة 40 عاما لهذا السبب! (فيديو)
0
حال الطقس
2023-02-06
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
حال الطقس
2023-02-06
الطقس العاصف مستمر بالسيطرة على لبنان.. الى اي ارتفاع وصلت الثلوج؟
0
اخبار البرامج
2022-12-31
"سنة الخروج من الأزمات"... ماذا توقّعت ماغي فرح لمولود برج الثور؟
اخبار البرامج
2022-12-31
"سنة الخروج من الأزمات"... ماذا توقّعت ماغي فرح لمولود برج الثور؟
0
أخبار دولية
2023-01-14
القبض على وزير العدل في عهد بولسونارو في إطار أعمال الشغب في برازيليا
أخبار دولية
2023-01-14
القبض على وزير العدل في عهد بولسونارو في إطار أعمال الشغب في برازيليا
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:55
مواجهة قوية في تصفيات بطولة اوروبا لكرة القدم ولقاء مهم في الـ nba
رياضة
14:55
مواجهة قوية في تصفيات بطولة اوروبا لكرة القدم ولقاء مهم في الـ nba
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
لجنة تكنولوجيا المعلومات بحثت التحول الرقمي المطلوب في العمل الحكومي
تقارير نشرة الاخبار
14:37
لجنة تكنولوجيا المعلومات بحثت التحول الرقمي المطلوب في العمل الحكومي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
تطيير اجتماع هيئة المكتب وترحيل الخلاف حول الانتخابات البلدية الى اللجان المشتركة
تقارير نشرة الاخبار
14:35
تطيير اجتماع هيئة المكتب وترحيل الخلاف حول الانتخابات البلدية الى اللجان المشتركة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
رغم كلّ الظروف يبقى رمضان...كريم !
تقارير نشرة الاخبار
14:31
رغم كلّ الظروف يبقى رمضان...كريم !
0
تقارير نشرة الاخبار
14:31
المرأة اللبنانية حاضرة منذ انطلاقة الصورة في الصحافة اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:31
المرأة اللبنانية حاضرة منذ انطلاقة الصورة في الصحافة اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:31
"صفقة قرن" جديدة بين الصين وروسيا؟
مقدمة نشرة الاخبار
14:31
"صفقة قرن" جديدة بين الصين وروسيا؟
0
أخبار دولية
14:30
علاقة حكومة نتنياهو مع الولايات المتحدة في اسوأ حالاتها
أخبار دولية
14:30
علاقة حكومة نتنياهو مع الولايات المتحدة في اسوأ حالاتها
0
أخبار دولية
14:29
تهديد اسرائيلي لطهران: تل ابيب مستعدة لضرب النووي الايراني اذا ما فاق التخصيب نسبة 60%
أخبار دولية
14:29
تهديد اسرائيلي لطهران: تل ابيب مستعدة لضرب النووي الايراني اذا ما فاق التخصيب نسبة 60%
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء..ما بين الاقتصاد والسياسة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء..ما بين الاقتصاد والسياسة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:09
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
03:09
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
اقتصاد
08:26
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
اقتصاد
08:26
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز
3
أخبار لبنان
08:14
تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً
أخبار لبنان
08:14
تقديم الساعة اعتباراً من منتصف ليل 20-21 نيسان لهذا العام إستثنائياً
4
أخبار لبنان
12:25
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
أخبار لبنان
12:25
"طيران الشرق الأوسط": تقديم مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار بيروت ساعة واحدة ابتداء من منتصف ليل 25-26 آذار لغاية منتصف ليل 20-21 نيسان
5
خبر عاجل
09:07
صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"
خبر عاجل
09:07
صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ في "لحظة خطيرة للغاية"
6
اقتصاد
12:15
"ألفا" و"تاتش": بطاقات التشريج متوافرة لدينا بالسعر الرسمي وبالليرة
اقتصاد
12:15
"ألفا" و"تاتش": بطاقات التشريج متوافرة لدينا بالسعر الرسمي وبالليرة
7
خبر عاجل
10:16
مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما
خبر عاجل
10:16
مصادر لرويترز: سوريا والسعودية وافقتا على معاودة فتح سفارتيهما
8
أخبار لبنان
15:29
مجلس الوزراء سيدخل الى مشكلة رواتب القطاع العام
أخبار لبنان
15:29
مجلس الوزراء سيدخل الى مشكلة رواتب القطاع العام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store