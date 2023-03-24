بايدن في أوتاوا للقاء ترودو ومخاطبة البرلمان

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إلى أوتاوا حيث يلتقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان الجمعة.وتحضر على جدول أعمال بايدن ملفات التجارة والهجرة والإنفاق الدفاعي الكندي وإرسال قوة دولية محتملة لتحقيق الاستقرار في هايتي.