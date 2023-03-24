مقتل خمسة أشخاص في ضربة روسية على مدينة في شرق أوكرانيا

قتل خمسة أشخاص في ضربة روسية على مركز للمساعدة الإنسانية في بلدة بشرق أوكرانيا، على ما أعلنت أجهزة الطوارئ الجمعة، في وقت تواصل قوات موسكو عملياتها للسيطرة على منطقة دونيتسك.وقالت أجهزة الطوارئ على تلغرام إن "بلدة كوستيانتينيفكا تعرضت لقصف صاروخي خلال ليل 24 آذار. أحد الصواريخ أصاب مبنى من طابق واحد"، مضيفة أن ثلاث نساء ورجلين قتلوا في الضربة.