ارتفاع حصيلة قتلى حريق مستودع وقود في إندونيسيا إلى 33

ارتفعت حصيلة قتلى الحريق الذي اندلع في مستودع وقود في جاكرتا تديره شركة الطاقة الحكومية برتامينا، إلى 33 قتيلا فيما حالة عشرات الآخرين حرجة، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الجمعة.ودعا مسؤولون إلى إجراء تدقيق في منشآت الطاقة في إندونيسيا بعدما اجتاح الحريق الذي اندلع في 3 آذار منطقة سكنية قريبة وأدى إلى تدمير منازل واحتراق سيارات بجوار المستودع في العاصمة جاكرتا.وقال لويجي، الناطق باسم وكالة الصحة في جاكرتا لوكالة فرانس برس الجمعة "حتى الآن، توفي 33 شخصا في المجموع وما زال 11 يتلقون العلاج في وحدة العناية المركزة وحالتهم خطرة".وكانت السلطات أعلنت غداة الانفجار أن عدد القتلى بلغ 18 شخصا.