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إرجاء زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا على خلفية الاحتجاجات
أخبار دولية
2023-03-24 | 07:41
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إرجاء زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا على خلفية الاحتجاجات
إرجاء زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا على خلفية الاحتجاجات
أرجأت زيارة الملك تشارلز الثالث إلى فرنسا والتي كانت مقررة الأحد بسبب الاحتجاجات المتواصلة على إصلاح نظام التقاعد، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة.
وجاء في بيان أن "هذا القرار اتخذ من جانب الحكومتين الفرنسية والبريطانية بعد اتصال هاتفي بين الرئيس والملك صباح الجمعة".
وأضاف أن القرار اتخذ "من أجل التمكن من الترحيب بجلالة الملك تشارلز الثالث في ظروف تعكس علاقاتنا الودية".
وتابع البيان أن "زيارة الدولة هذه سيعاد الترتيب لها في أقرب وقت ممكن.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة "توقيف 457" شخصا و"إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك" الخميس في فرنسا خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.
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