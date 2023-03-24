تنظيم الدولة الإسلامية يقتل 15 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا

المرصد: تنظيم الدولة الإسلامية يقتل 15 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا



قُتل 15 شخصاً خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، بينما لا يزال أربعون آخرون في عداد المفقودين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.



وذكر المرصد أن "15 شخصاً على الأقل، هم سبعة مدنيين وثمانية مسلحين محليين موالين لدمشق، قتلوا الخميس ذبحاً على يد خلايا تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، أثناء جمعهم الكمأة في الريف الشرقي لمحافظة حماة".