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الرئيس البرازيلي يرجئ زيارته الى الصين ليوم واحد لإصابته بالتهاب رئوي

أخبار دولية
2023-03-24 | 08:37
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الرئيس البرازيلي يرجئ زيارته الى الصين ليوم واحد لإصابته بالتهاب رئوي
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الرئيس البرازيلي يرجئ زيارته الى الصين ليوم واحد لإصابته بالتهاب رئوي

الرئاسة البرازيلية: الرئيس البرازيلي يرجئ زيارته الى الصين ليوم واحد لإصابته بالتهاب رئوي

أعلنت الرئاسة البرازيلية الجمعة أن الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أرجىء ليوم واحد بدء زيارته الرسمية الى الصين، حتى الاحد، بسبب إصابته "بالتهاب رئوي".
 
وقالت في بيان إن "رئيس الجمهورية موجود في قصر ألفورادا، مقره الرسمي في برازيليا بعدما خضع لفحوصات في المستشفى مساء أمس. انه يعاني من التهاب رئوي طفيف ولهذا السبب سيرجىء الى الأحد بدء زيارته الى الصين".

أخبار دولية

الرئاسة البرازيلية

الرئيس البرازيلي

الصين

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