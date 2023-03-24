الأمم المتحدة تتّهم الأوكرانيين والروس بتنفيذ "إعدامات خارج نطاق القضاء" لأسرى حرب

اتهام الأوكرانيين والروس بتنفيذ "إعدامات خارج نطاق القضاء" لأسرى حرب



اتّهمت الأمم المتحدة الجمعة القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر إنها ومنظمتها وثقتا عمليات قتل "25 أسير حرب روسيا" على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك "إعدام 15 أسير حرب أوكرانيا بعد وقت قصير من أسرهم من قبل القوات الروسية".