ماكرون سيزور الصين للعمل مع شي "لعودة السلام" في أوكرانيا

أكّد قصر الإليزيه الجمعة أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستغل "زيارة الدولة" التي سيقوم بها إلى الصين من 5 ولغاية 8 نيسان "للعمل" مع نظيره الصيني شي جينبينغ على "عودة السلام" في أوكرانيا.



وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ زيارة ماكرون ستقوده إلى بكين وكذلك إلى كانتون، مؤكّدة أنّه "ملتزم الحفاظ على حوار مستمرّ ومتطلّب مع الصين".