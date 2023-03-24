استهداف قاعدة للتحالف الدولي في دير الزور... وطيران التحالف يرد

استهداف قاعدة للتحالف الدولي في دير الزور... وطيران التحالف يرد

افادت قناة "الحدث" نقلاً عن المرصد السوري، استهداف قاعدة للتحالف الدولي بقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة النظام وجماعات إيرانية متمركزة في ديرالزور.



واضاف أن طيران التحالف يرد باستهداف مواقع تابعة للجماعات الإيرانية في دير الزور وسماع دوي انفجارات عنيفة.