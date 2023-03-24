بايدن مطمئناً المستثمرين: "المصارف على ما يرام"

بايدن مطمئناً المستثمرين: "المصارف على ما يرام"

سعى الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارة إلى كندا الجمعة إلى طمأنة المستثمرين بعدما تسببت الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي بتراجعات حادّة في البورصات العالمية، مؤكّداًأنّ "المصارف على ما يرام".



وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال بايدن إنّ "البنوك على ما يرام. أعتقد أنّ الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تهدأ الأمور، لكنّني لا أرى في الأفق أيّ شيء على وشك الانفجار".

