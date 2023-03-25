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رجل يقر بتأدية دور في اغتيال رئيس هايتي

أخبار دولية
2023-03-25 | 01:35
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رجل يقر بتأدية دور في اغتيال رئيس هايتي
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رجل يقر بتأدية دور في اغتيال رئيس هايتي

رجل يقر بتأدية دور في اغتيال رئيس هايتي

أقرّ رودولف جار، وهو مواطن هايتي-تشيلي، الجمعة في ميامي بتقديم "دعم مادّي" للكوماندوس الذي اغتال الرئيس الهايتي جوفينيل مويس في مقرّ إقامته عام 2021، على ما أظهرت وثائق قضائية.
     
واعترف جار (50 عاما) بأنّه قدّم "دعمًا مادّيًا وموارد"، مع عِلمه بأنّها ستُستخدم لقتل زعيم هذه الدولة الكاريبيّة الفقيرة، بحسب مناشدته.
     
وهو أوّل من أقرّ بالذنب من أصل 11 شخصًا مُعتقلين في الولايات المتحدة اتُهموا بأنّهم خطّطوا من ميامي بفلوريدا لعمليّة الاغتيال.
      
وقُتِل مويس في تمّوز 2021 على يد كوماندوس من المرتزقة الكولومبيّين في مسكنه الخاصّ في بور أو برنس. ووفقًا للاتّهام، كان رودولف جار قد ساعد في إيواء أعضاء الكوماندوس وتسليحهم.
     
وقد مثُل في كانون الثاني 2022 أمام محكمة في ميامي، بعد اعتقاله في جمهورية الدومينيكان.
      
وأعلن مدّعي فلوريدا، ماركينزي لابوانت، خلال مؤتمر صحافي في ميامي في 15 شباط، اعتقال أربعة مشتبه بهم آخرين، بينهم الفنزويلي أنطونيو إنترياغو والكولومبي أركانجيل بريتل أورتيز.
 
 

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