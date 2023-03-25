إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا وتسليمه للسفير القطري في رواندا

أفاد مسؤول أميركي بأن المعارض الرواندي بول روسيسباغينا الذي اعتُقل بعد انتقاده الحكومة قد أطلِق سراحه في وقت متأخر الجمعة قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة.وقال المسؤول الأميركي لصحافيين قبيل منتصف الليل بتوقيت رواندا إن روسيسباغينا الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة موجود "الآن في مقر السفير القطري في كيغالي... هذه أنباء جيدة جدا".