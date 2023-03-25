الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

19 قتيلا على الأقل في زوبعة وعواصف في ميسيسيبي الأميركية

أخبار دولية
2023-03-25 | 07:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
19 قتيلا على الأقل في زوبعة وعواصف في ميسيسيبي الأميركية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
19 قتيلا على الأقل في زوبعة وعواصف في ميسيسيبي الأميركية

19 قتيلا على الأقل في زوبعة وعواصف في ميسيسيبي الأميركية

قتل ما لا يقل عن 19 شخصا عندما ضربت زوبعة وعواصف عاتية ولاية ميسيسيبي الأميركية مساء الجمعة على ما أفادت السلطات محطة "ايه بي سي" التلفزيونية.
     
ونقلت المحطة عن هيئة إدارة حالات الطوارئ في الولاية قولها إن عمليات البحث والانقاذ متواصلة في منطقتي شاركي وهامفريز اللتين تبعدان 110 كيلومترات شمال جاكسون عاصمة ميسيسيبي.

آخر الأخبار

أخبار دولية

قتلى

زوبعة

عواصف

ميسيسيبي الأميركية

LBCI التالي
القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق استقرار الوضع قرب باخموت
الولايات المتحدة توجه تهمة الإرهاب إلى روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-13

سبعة قتلى على الأقل في عواصف شديدة في جنوب شرق الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2023-01-13

ستة قتلى في عواصف شديدة في ألاباما في جنوب الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
2023-03-24

ارتفاع حصيلة قتلى حريق مستودع وقود في إندونيسيا إلى 33

LBCI
أخبار دولية
2023-03-23

عشرة قتلى في اشتباكات بين القوات السورية وجهاديين في حلب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:39

روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 مع أرمينيا

LBCI
أخبار دولية
12:29

رئيس البرازيل يرجئ زيارته للصين حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار دولية
10:53

صدامات بين قوات الأمن ومحتجين حول مشروع إقامة أحواض ماء للزراعة في فرنسا

LBCI
اقتصاد
10:50

وزيرة المالية السويسرية: تصفية كريدي سويس كانت ستسبب أضرارا "كبيرة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-03-20

فلوريدا تناقش حظر تعليم الفتيات الصغيرات عن الدورة الشهرية

LBCI
فنّ
2023-03-22

إليسا مع والدتها في فيديو لأجمل اللحظات: "يخليلي قلبك ودعواتك"

LBCI
خبر عاجل
2023-03-21

معلومات للـLBCI: هناك توجه لدى محطات المحروقات للاقفال القسريّ الى حين وجود صيغة للتسعير والقبض بالدولار بظلّ التفلّت بسعر الصرف

LBCI
فنّ
2023-03-21

فارس اسكندر يغنّي لكلّ من خسر والدته في عيد الأم: "يا حنونة يا إمّي" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:11

من أجل خالته رامي نعوس يحقق رقمًا قياسيًا : let's live

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:05

الـLBCI جالت على المواطنين لاستطلاع آرائهم حول مدى معرفتهم بدخول لبنان التوقيت الصيفي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:00

ماكرون يُغضب الفرنسيين مجدداً

LBCI
أخبار لبنان
08:38

الراعي: ننتظر من المسؤولين الإقرار بمسؤوليّتهم عن خراب الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:22

التطبيعُ بين سوريا والسعودية مستمر...فماذا في آخرِ المستجداتِ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:13

في جونية... فعاليات المدينة الفرنكوفونية مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:03

أمسية فنية في المتحف الوطني لمناسبة عيد البشارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

المشروع الجديد في المطار... ما ايجابياته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

هل تريد اونصة من الذهب؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:58

بعدما أعلنت إليسا فوزها قضائياً... زياد برجي يخرج عن صمته ويردّ ببيان!

LBCI
اقتصاد
03:13

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
خبر عاجل
06:52

الـLBCI ستستمر على التوقيت العالمي وسوف تقدم ساعتها ساعة عند منتصف هذه الليلة

LBCI
أخبار لبنان
11:18

الصرح البطريركي في بكركي: التزام تقديم الساعة ساعة واحدة منتصف هذه الليلة

LBCI
أخبار لبنان
08:15

الـLBCI لن تلتزم قرار الحكومة بتأجيل تطبيق التوقيت الصيفي: لن نقبل بالعزلة

LBCI
أخبار لبنان
12:18

ميقاتي: الغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين

LBCI
أخبار لبنان
12:52

الامانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة: نلتزم بقرار بكركي المتعلق بالتوقيت الصيفي العالمي للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

"بثواني قلبوا الدني فوقاني تحتاني": هذه نتيجة تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة