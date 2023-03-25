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19 قتيلا على الأقل في زوبعة وعواصف في ميسيسيبي الأميركية

19 قتيلا على الأقل في زوبعة وعواصف في ميسيسيبي الأميركية



قتل ما لا يقل عن 19 شخصا عندما ضربت زوبعة وعواصف عاتية ولاية ميسيسيبي الأميركية مساء الجمعة على ما أفادت السلطات محطة "ايه بي سي" التلفزيونية.



ونقلت المحطة عن هيئة إدارة حالات الطوارئ في الولاية قولها إن عمليات البحث والانقاذ متواصلة في منطقتي شاركي وهامفريز اللتين تبعدان 110 كيلومترات شمال جاكسون عاصمة ميسيسيبي.

