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القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق استقرار الوضع قرب باخموت
أخبار دولية
2023-03-25 | 08:43
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القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق استقرار الوضع قرب باخموت
قائد الجيش الأوكراني: القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق استقرار الوضع قرب باخموت
تمكنت القوات الأوكرانية من تحقيق "استقرار" الوضع حول باخموت حيث تتركّز منذ ثمانية أشهر أعنف المعارك مع الجيش الروسي في شرق البلاد، على ما أكد قائد الجيش الأوكراني.
تشهد هذه المدينة التي كان عدد سكانها نحو 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي في شباط 2022، أكثر المعارك شراسة وفتكا منذ اندلاع الحرب، لكنها باتت مهجورة الآن.
وقال فاليري زالوجني خلال اتصال هاتفي مع رئيس أركان الجيش البريطاني الأميرال سير توني راداكين في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن الوضع "الأصعب" على خط التماس يتركز "حول باخموت".
وكتب زالوجني على فيسبوك "بفضل الجهود الرائعة لقوات الدفاع، تمكنا من تحقيق الاستقرار في الوضع".
وتشير القوات الروسية أحيانًا إلى سيطرتها بصعوبة على مناطق حول المدينة التي تحوّلت رمزاً للمقاومة الأوكرانية مع انها لا ترتدي أهمية استراتيجية من وجهة نظر عسكرية.
واشار تقرير نشرته أجهزة الاستخبارات البريطانية السبت إلى أن "الهجوم الروسي على مدينة باخموت في منطقة دونباس متوقف إلى حد كبير".
وقال البريطانيون في بيان "من المرجح جدا أن يكون ذلك نتيجة الاستنزاف الشديد للقوات الروسية خصوصا" مشيرين في الوقت ذاته إلى أن كييف "تكبدت خسائر بشرية فادحة" أيضا.
وكتب قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على تلغرام الخميس أن هجوما مضادا "وشيكاً" قد يبدأ ضد القوات الروسية "المنهكة" بالقرب من باخموت.
نفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء مواقع عسكرية بالقرب من خطّ المواجهة في باخموت الأربعاء.
أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين الإثنين أن مقاتليه يسيطرون على "نحو 70%" من المدينة.
حققت القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة تقدماً شمال باخموت وجنوبها، وقطعت الكثير من طرق الإمداد الأوكرانية وسيطرت على الجزء الشرقي من المدينة.
أخبار دولية
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