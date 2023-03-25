رئيس البرازيل يرجئ زيارته للصين حتى إشعار آخر

أرجأ الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي كان من المفترض ان يتوجه الى الصين لاجراء محادثات مهمة مع نظيره شي جينبينغ، رحلته الى أجل غير مسمى للتعافي من التهاب رئوي أصيب به كما أعلنت الحكومة السبت.



وكان لولا يأمل في الاستفادة من هذه الرحلة لاستعادة دور بلاده في الدبلوماسية العالمية حيث كان يرتقب أن تركز المباحثات في بكين على تعزيز العلاقات التجارة الى جانب الحرب في أوكرانيا.



ولم يتم تحديد موعد جديد لهذه الزيارة التي سبق أن أرجئت يوما واحدا بسبب "التهاب رئوي طفيف" بحسب مكتبه.